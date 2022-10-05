Москва, 5 октября, 2022, 08:19 — ИА Регнум. Делегация Совфеда во главе со спикером палаты Валентиной Матвиенко посетит с визитом Индонезию, где примет участие в восьмом саммите спикеров парламентов государств Группы двадцати (G20), сообщила пресс-служба верхней палаты парламента.

Иван Шилов ИА REGNUM Совет Федерации

Визит пройдет 5−7 октября, Матвиенко примет участие в работе восьмого cаммита спикеров парламентов государств Группы двадцати в Джакарте, выступит на тематической сессии по теме продовольственной и энергетической безопасности и экономических вызовов, а также в ходе дискуссии, посвященной социальной интеграции, гендерному равенству и расширению прав и возможностей женщин.

Кроме того, в программе визита — встречи с представителями руководства Индонезии и парламентариями. В частности, с главой Совета региональных представителей ЛаНьяллой Матталитти, председателем Совета народных представителей Пуан Махарани. Также Матвиенко на полях саммита проведет ряд других двусторонних встреч.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, восьмой саммит спикеров парламентов организован в преддверии саммита лидеров стран G20.

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