Тегеран, 5 октября, 2022, 08:19 — ИА Регнум. Офицерам разведывательной организации Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) провинции Голестан удалось арестовать членов четырёх групп мятежников и экстремистов. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 4 октября.

Эмблема КСИР

Разведывательная организация КСИР в провинции объявила, что арестованные члены команд в дополнение к подрывающей деятельности в социальных сетях, чтобы привлечь народ к участию в беспорядках в провинции Голестан, продавали оружие, включая Коктейли Молотова, ножи, спреи ручной работы, ниндзя клинки, кастеты и т.д.

Разведывательная организация КСИР тем временем попросила людей связаться с правоохранительными органами, чтобы предоставить какие-либо данные о вооруженных группах, включая фотографии, видео, а также документы-идентификаторы участников беспорядков и нарушителей общественной безопасности.