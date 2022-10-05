Магадан, , 07:48 — REGNUM Губернатор Магаданской области Сергей Носов поздравляя учителей с профессиональным праздником сказал, что на Колыме трудится 1116 учителей, которые обучают более 16 тыс. школьников.

Плакат СССР «За славный труд, за дело благородное, учителям спасибо всенародное!»

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«Ваша профессия — требует не только обширных знаний, но и умения быть мудрым наставником и добрым другом. Частичка вашей заботы и терпения есть в каждом из нас — ваших учениках. Вы вложили свое сердце в достижения и успехи своих воспитанников.

Правительство Магаданской области делает все возможное, чтобы условия вашей работы и жизни были комфортными и удобными. И каждый год на Колыму приезжают работать новые педагоги, а молодые специалисты после вуза остаются работать у себя на Родине.

Хочу поблагодарить вас за бесценный труд, верность выбранному делу. Желаю крепкого здоровья, сил, счастья и благополучия!», — поздравил Сергей Носов педагогическое сообщество Колымы.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Чукотки Роман Копин поздравил педагогов округа с Днём учителя, поблагодарил за любовь к профессии, чуткое отношение к детям.