Магадан, 5 октября 2022, 07:48 — REGNUM Губернатор Магаданской области Сергей Носов поздравляя учителей с профессиональным праздником сказал, что на Колыме трудится 1116 учителей, которые обучают более 16 тыс. школьников.

Плакат СССР «За славный труд, за дело благородное, учителям спасибо всенародное!»
Плакат СССР «За славный труд, за дело благородное, учителям спасибо всенародное!»

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«Ваша профессия — требует не только обширных знаний, но и умения быть мудрым наставником и добрым другом. Частичка вашей заботы и терпения есть в каждом из нас — ваших учениках. Вы вложили свое сердце в достижения и успехи своих воспитанников.

Правительство Магаданской области делает все возможное, чтобы условия вашей работы и жизни были комфортными и удобными. И каждый год на Колыму приезжают работать новые педагоги, а молодые специалисты после вуза остаются работать у себя на Родине.

Хочу поблагодарить вас за бесценный труд, верность выбранному делу. Желаю крепкого здоровья, сил, счастья и благополучия!», — поздравил Сергей Носов педагогическое сообщество Колымы.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Чукотки Роман Копин поздравил педагогов округа с Днём учителя, поблагодарил за любовь к профессии, чуткое отношение к детям.