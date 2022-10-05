Тирана, 5 октября, 2022, 07:53 — ИА Регнум. Премьер-министр Албании Эди Рама 4 октября на своей странице в социальной сети сообщил об отмене таможенных пошлин на товары, направляющиеся в Косово, в порту Дуррес.

U.S. Department of State Эди Рама

«Теперь здесь, в порту Дурреса началось таможенное оформление товаров, направляющихся в Косово, и наше море больше не принадлежит Косово лишь в сфере туризма туризма, оно также принадлежит торговле Косово», — написал Рама, подчеркивая, что братские народы Косово и Албании «едины», а не разделены.

Переговоры о предоставлении Албанией Косово порта Дуррес для открытия там собственного таможенного пункта начались в июле 2020 года.