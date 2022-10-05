Богота, 5 октября, 2022, 07:14 — ИА Регнум. Президент Колумбии Густаво Петро пообещал возобновить переговоры о мирном урегулировании с повстанческой группировкой «Армия национального освобождения» (ELN), сообщает агентство Синьхуа.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Колумбия

«Мирные переговоры между нашим правительством и ELN официально возобновились в Каракасе, гарантом выступают Венесуэла, Куба и Норвегия», — заявил он.

Петро также привел заявление о переговорах, подписанное лидерами ELN. Ранее переговоры между властями Колумбии и повстанцами приостановил экс-глава государства Иван Дуке. До этого попытки мирного урегулирования предпринимал экс-президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос в ходе переговоров на Кубе.