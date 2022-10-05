Приштина, Сербия, 5 октября, 2022, 07:15 — ИА Регнум. В Родительском совете Косово 4 октября опубликовали требование о введении законодательного запрета на забастовки педагогов.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, родители потребовали возвращения учебного процесса в нормальное русло и повышения качества образования.

«Мы совершенно не согласны с забастовкой Объединенного союза работников образования, науки и культуры, совершенно не солидарны с нелогичным руководством профсоюза и совершенно не принимаем логику проведения тотальной забастовки без сроков, безжалостной к нашим детям, образованию и нашей стране. Но забастовки в начальном образовании должны быть законодательно запрещены. Точка».

Заявление Родительского совета Косово