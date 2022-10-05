Родительский совет Косово предложил запретить забастовки педагогов
Приштина, Сербия, 5 октября, 2022, 07:15 — ИА Регнум. В Родительском совете Косово 4 октября опубликовали требование о введении законодательного запрета на забастовки педагогов.
Цитата из а/ф «Из Нового Света». реж Масаши Ишихама. 2012. Япония
Учеба
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, родители потребовали возвращения учебного процесса в нормальное русло и повышения качества образования.
«Мы совершенно не согласны с забастовкой Объединенного союза работников образования, науки и культуры, совершенно не солидарны с нелогичным руководством профсоюза и совершенно не принимаем логику проведения тотальной забастовки без сроков, безжалостной к нашим детям, образованию и нашей стране. Но забастовки в начальном образовании должны быть законодательно запрещены. Точка».
Ранее в Родительском совете предложили педагогам компенсацию невыплаченных заработных плат за сентябрь.