Москва, , 06:44 — REGNUM Воссоединение с Россией — это воля миллионов людей, которую они выразили на референдумах. Об этом напомнил представитель Якутии в Совете Федерации Александр Акимов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

Флаги ДНР и ЛНР Правительство Донецкой Народной Республики

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«Теперь у нас 89 субъектов Российской Федерации! Наше единое Отечество — это Россия! Мы поддерживаем вступление в состав России новых регионов, потому что это воля миллионов людей, которые шли на референдум порой под грохот взрывов. То, что теперь эти республики в составе Российской Федерации — единственно правильное решение», — уверен Александр Акимов.

Он также подчеркнул, что теперь Россия не может подвести жителей этих территорий, и Якутия уже помогает населённым пунктам освобождённых территорий.

«Мы за справедливость, за большой и многополярный мир. Ратификация договоров — это большое историческое событие. Мы не скрываем своей радости. За нами правда!» — добавил сенатор.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Якутии Айсен Николаев отметил, что Россия возвращает себе свою подлинную историческую роль, ратифицировав договоры о вхождении в состав страны четырёх территорий, исторически принадлежавших Российскому государству.