Москва, 5 октября 2022, 06:44 — REGNUM Воссоединение с Россией — это воля миллионов людей, которую они выразили на референдумах. Об этом напомнил представитель Якутии в Совете Федерации Александр Акимов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.
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Он также подчеркнул, что теперь Россия не может подвести жителей этих территорий, и Якутия уже помогает населённым пунктам освобождённых территорий.
Как сообщало ИА REGNUM, глава Якутии Айсен Николаев отметил, что Россия возвращает себе свою подлинную историческую роль, ратифицировав договоры о вхождении в состав страны четырёх территорий, исторически принадлежавших Российскому государству.