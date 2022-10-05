Москва, 5 октября, 2022, 06:42 — ИА Регнум. Арбитраж Москвы прекратил производство по иску госкорпорации «ВЭБ. РФ» к бизнесмену Всеволоду Опанасенко, который ранее был признан банкротом. По просьбе истца заявление о взыскании акций компании — производителя суперкомпьютеров АО «Т-Платформы» оставили без рассмотрения, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Государственная корпорация развития «ВЭБ. РФ» ранее потребовала у суда обратить взыскание на принадлежащие ответчику на праве собственности ценные бумаги АО «Т-Платформы», являющиеся предметом залога по договору залога акций от 09.06.2012 года. Истец требовал реализовать пакет акций, составляющий 74,99% от общего количества размещенных эмитированных акций, с торгов. В ходе слушаний была назначена судебная оценочная экспертиза по определению рыночной стоимости имущества. В середине сентября 2022 года проведение экспертизы было прекращено, истец поддержал ходатайство ответчика «об оставлении искового заявления без рассмотрения».

Напомним, и сам Опанасенко, и АО «Т-Платформы» были ранее признаны банкротами. Дело по своей несостоятельности бизнесмен инициировал сам — после того как им был проигран иск «ВЭБ» на сумму более 1,6 млрд рублей.

Опанасенко фигурирует как основатель компании по производству суперкомпьютеров, а также был фигурантом уголовного дела о поставке техники для нужд МВД.