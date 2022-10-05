Тирана, 5 октября, 2022, 06:22 — ИА Регнум. Полиция албанского портового города Дуррес 4 октября выступила с заявлением для СМИ по случаю разгрома преступной группировки.

пресс-служба полиции Армении Предполагаемый убийца полицейского

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, глава городской полиции Скендер Хитай заявил, что в ходе операции было опубликовано 14 человек. Их обвиняют в заказных убийствах и создании организованной многоуровневой преступной группировки.

Группировка действовала в период с 2021 года по наше время. Двое арестованных, братья Индрит и Гентьян Бечирай, раскрыли следствию информацию о ряде совершенных группировкой резонансных убийств. Среди приспешников организации были бывший полицейский и бывший полицейский служащий.