Тегеран, 5 октября, 2022, 05:55 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировано в ночь на 5 октября на западе Ирана, сообщается на сайте Геологической службы США (USGS).

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

Его эпицентр находился в 11,6 км от деревни Хоуи (провинция Западный Азербайджан), а очаг — залегал на глубине 10 км.

По предварительной информации, никто не пострадал, и разрушений нет.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 октября один человек погиб и еще девять пострадали в результате мощного землетрясения магнитудой 5,8 в Индонезии.