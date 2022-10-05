Москва, , 05:55 — REGNUM Российская сторона и сотрудники Запорожской АЭС в любой момент готовы к визиту главы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси, если у него возникнет желание посетить станцию. Такое заявление сделал советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа в беседе с ТАСС.

Штаб-квартира МАГАТЭ Iaea.org

«Гросси — руководитель МАГАТЭ, уважаемый в отрасли на мировом уровне человек. Как по-другому вообще может быть? Ради Бога, в любой момент он волен ознакомиться лично, провести любую встречу, любые разговоры. Для него всегда у нас открыты двери. <…> Сколько раз он приедет? Хоть каждую неделю, лишь бы у него были время и возможность для этого. <…> Российская сторона абсолютно точно предоставит все возможности и для повторного, и для третьего, и четвертого, и для любого количества посещений», — пояснил Карчаа.

Напомним, Гросси возглавил миссию МАГАТЭ во время посещения Запорожской АЭС в сентябре. После отъезда миссии на ЗАЭС остались два сотрудника МАГАТЭ в качестве наблюдателей. В своём докладе по результатам визита на ЗАЭС миссия МАГАТЭ призвала создать вокруг станции зону безопасности, чтобы предотвратить возникновение аварийных ситуаций в связи с боевыми действиями.

Ранее ИА REGNUM сообщало о предстоящем визите главы МАГАТЭ Гросси в Москву.

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