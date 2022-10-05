Брюссель, 5 октября, 2022, 03:40 — ИА Регнум. Смягчение последствий энергокризиса может обойтись странам Евросоюза в сумму до €1,6 трлн. Об этом 4 октября сказано в исследовании консалтинговой компании «Яков и партнёры».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Экономика

Указывается, что, вероятнее всего, в 2023 году правительства европейских стран продолжат политику ручного управления экономикой, иначе им придётся столкнуться с падением ВВП от 6,5% до 11,5% (на 0,9–1,7 трлн евро) за счёт роста энергетического импорта, сокращения экспорта и производства, а также за счёт вторичных эффектов на связанные отрасли экономики.

Отмечается, что кризис может вызвать увеличение числа банкротств и эффект домино в финансовой сфере экономики. Падение потребительского спроса и сворачивание инвестиционных программ бизнесом в итоге приведёт к депрессии. Часть энергоёмких отраслей может попросту оказаться неконкурентоспособной из-за дефицита газа и роста цен на энергоносители. Остановка производства повлечёт сокращение рабочих мест. В частности, в сфере производства продуктов питания могут быть сокращены до 1,4 млн человек.

Для частичного смягчения негативного сценария власти стран Евросоюза объявили о программах, для которых будет задействовано около 300 млрд евро. Но авторы исследования указывают, что прогнозные показатели на период 2022–2023 гг. значительно выше.

«Уже сегодня мы видим двузначные показатели инфляции в Европе, закрытие части производств и повышение стоимости обслуживания долга. Общие расходы ЕС на компенсацию затрат на газ бизнесу и домохозяйствам, дополнительные компенсации сотрудникам остановившихся предприятий, инвестиции в снижение энергозависимости и другие меры в 2023 году могут составить суммарно €1–1,6 трлн», — подчеркивает партнер «Яков и партнёры» и соавтор отчета Елена Кузнецова.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Европа провалила план по энергосбережению.