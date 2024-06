Лондон, 5 октября, 2022, 01:53 — ИА Регнум. Выпуск нового альбома и мировое турне запланировала на 2023 год британская музыкальная группа Depeche Mode. Информация об этом опубликована 5 октября на сайте коллектива.

Цитата из д/ф «Depeche mode: 101». реж Д.А. Пеннебейкер. 1989. США

«Depeche Mode, участники Зала славы рок-н-ролла 2020 года, объявили сегодня на специальном мероприятии в Берлине, что они выпустят новый альбом и отправятся в мировое турне в 2023 году», — сказано в сообщении группы.

Тур Memento Mori начнется 23 марта 2023 года и станет 19-м по счёту мировым турне группы. Он пройдёт в поддержку нового, 15-го студийного альбома группы Memento Mori, выход которого намечен на весну 2023 года. Новый альбом будет продолжением альбома Spirit, выпущенного в 2017 году.

Первое за последние пять лет мировое турне музыкантов состоится в городах США, Канады, а также в городах Европы. Музыканты выступят на площадках в Лос-Анджелесе, Нью-Йорке, Чикаго и Торонто, а затем в Берлине, Лондоне и Милане.

Коллектив отмечает, что работа над альбомом стартовала в начале пандемии коронавируса и музыканты вдохновлялись непосредственно этим временем. Затем, после смерти клавишника Depeche Mode Энди Флетчера, работу было решено продолжить.

«После смерти Флетча (Энди Флетчера) мы решили продолжить, потому что мы уверены, что это именно то, чего бы он хотел, и это действительно придало проекту дополнительный смысл», — пояснил автор песен, гитарист и клавишник Мартин Гор.

Напомним, группа Depeche Mode была основана в 1980 году в городе Базилдон под Лондоном. Музыканты записали множество композиций, получивших мировую известность. Самые известные из них: Enjoy the Silence, Just Can’t Get Enough, Never Let Me Down Again, Personal Jesus, Policy of Truth, Precious, Walking in My Shoes. Несколько раз группа приезжала в Россию, в том числе в 2017 году, в рамках поддержки вышедшего тогда альбома Spirit.