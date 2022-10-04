Прага, 5 октября, 2022, 01:46 — ИА Регнум. Чешское министерство обороны направило в США предварительный запрос о приобретении 24 истребителей-бомбардировщиков F-35 Lightning, сообщило издание Idnes со ссылкой на оборонное ведомство Чехии.

Иван Шилов ИА REGNUM F-35

Планируется, что консультации по указанному вопросу начнутся в середине октября в Вашингтоне. В Праге отмечают, что одним из важнейших вопросов переговоров должно стать участие оборонных предприятий Чехии в выполнении указанного заказа.

В состав чешской делегации должны войти специалисты минобороны, минфина, минпромторга и министерства иностранных дел. На вооружении Чехии стоят 12 одноместных истребителей JAS-39 Gripen, которые были арендованы у Швеции до 2027 года. Кроме того, республика использует еще 2 двухместных самолета этого типа для учебных целей.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале сентября Чешское радио передало о том, что Прага ведет переговоры со Стокгольмом по поводу закупки 210 шведских гусеничных боевых машин пехоты (БМП) CV90.