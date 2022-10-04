Вашингтон, 5 октября, 2022, 01:00 — ИА Регнум. Государственный долг США превысил $31 трлн, сообщается на сайте министерства финансов страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Доллар

Так, на 3 октября американский госдолг достигал $31 123 887 781 401. Большая часть указанной суммы приходится на долговые обязательства, держателями которых выступают частные лица — свыше $24 трлн.

Еще почти $7 трлн представляют собой долги США перед правительствами других стран.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее агентство Reuters распространило информацию о том, что в сентябре производственная активность в Соединенных Штатах увеличивалась самыми медленными темпами почти за два года — объем новых заказов снизился на фоне агрессивного повышения процентных ставок Федеральной резервной системой (ФРС), которая идет на такие шаги для подавления инфляции.