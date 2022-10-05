Амстердам, , 00:16 — REGNUM 22-летний центрфорвард сборной Италии по футболу Джакомо Распадори с оценкой 9.46 по версии авторитетного портала WhoScored признан лучшим игроком матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА 2022/23 «Аякс» — «Наполи» (1:6).

«Наполи» (сс) RonnyK

В матче с амстердамской командой Джакомо Распадори отметился двумя забитыми мячами, одной результативной передачей и совершил один удачный отбор. Точность передач итальянского нападающего составила 64%.

В текущем сезоне Распадори принял участие в восьми матчах за «Наполи» во всех турнирах, в которых набрал 5 (4+1) очков по системе гол+пас и получил две желтые карточки.