Франкфурт-на-Майне, Германия, 5 октября, 2022, 00:00 — ИА Регнум. Лондонский «Тоттенхэм» на выезде не смог обыграть франкфуртский «Айнтрахт». Основное время матча 3-го тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА 2022/23, проходившего во Франкфурте-на-Майне на стадионе «Коммерцбанк-Ареана», завершилось со счетом 0:0.

Андрей Пронин ИА REGNUM Лига Чемпионов

Статистика матча («Айнтрахт»/ «Тоттенхэм»)

Удары 11/11

Удары в створ 2/0

Владение 46%/54%

Угловые 6/4

Нарушения 8/8

Составы команд:

«Айнтрахт»: Трапп, Н’Дика, Якич, Хасебе, Кнауфф, Тута, Соу, Камада, Роде (Пеллегрини, 81’), Линдстрем (Эбимбе, 87’), Коло (Борре, 57’).

«Тоттенхэм»: Льорис, Эмерсон, Дайер, Ромеро, Лангле (Дэвис, 78’), Перишич (Сессеньон, 72’), Хейбьерг, Сон, Бентанкур, Ришарлисон (Хиль, 78’), Кейн.

«Тоттенхэм», одержав первую победу в группе D и набрав четыре очка, поднялся на второе место в турнирной таблице. «Айнтрахт» с тем же количеством очков опустился на третью позицию.