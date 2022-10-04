«Тоттенхэм» не смог забить «Айнтрахту» в третьем туре ЛЧ
Франкфурт-на-Майне, Германия, 5 октября, 2022, 00:00 — ИА Регнум. Лондонский «Тоттенхэм» на выезде не смог обыграть франкфуртский «Айнтрахт». Основное время матча 3-го тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА 2022/23, проходившего во Франкфурте-на-Майне на стадионе «Коммерцбанк-Ареана», завершилось со счетом 0:0.
Статистика матча («Айнтрахт»/ «Тоттенхэм»)
Удары 11/11
Удары в створ 2/0
Владение 46%/54%
Угловые 6/4
Нарушения 8/8
Составы команд:
«Айнтрахт»: Трапп, Н’Дика, Якич, Хасебе, Кнауфф, Тута, Соу, Камада, Роде (Пеллегрини, 81’), Линдстрем (Эбимбе, 87’), Коло (Борре, 57’).
«Тоттенхэм»: Льорис, Эмерсон, Дайер, Ромеро, Лангле (Дэвис, 78’), Перишич (Сессеньон, 72’), Хейбьерг, Сон, Бентанкур, Ришарлисон (Хиль, 78’), Кейн.
«Тоттенхэм», одержав первую победу в группе D и набрав четыре очка, поднялся на второе место в турнирной таблице. «Айнтрахт» с тем же количеством очков опустился на третью позицию.