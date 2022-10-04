Лисичанск, ЛНР, , 22:34 — REGNUM Город Лисичанск надёжно защищён, и его жители могут не переживать насчёт возможности наступления военных киевского режима. Об этом в беседе с RT заявил и. о. командира 4-го батальона 6-го казачьего полка Народной милиции ЛНР с позывным «Кипиш».

Лисичанск Александр Погожев © ИА REGNUM

«У противника как не было дороги на Лисичанск, так она и остаётся закрытой. И сам город надёжно защищён, переживать его жителям не о чем», — сказал «Кипиш».

Он также обратился к мобилизованным гражданам РФ: «Мужчины, наверное, нам всем придётся пройти этот тернистый путь. Добро пожаловать в наши ряды! Вновь мобилизованным могу посоветовать взять себя в руки, стиснуть зубы и идти защищать свою Родину».