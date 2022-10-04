Брюгге, Бельгия, , 22:15 — REGNUM 4 октября в Брюгге на стадионе «Ян Брейдел» футбольный клуб «Брюгге» в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА 2022/23 сыграет с мадридским «Атлетико». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне Антон Зайцев

На матч назначена румынская бригада арбитров во главе с Истваном Ковашем. Ассистенты главного судьи — Васил Маринеску и Овидиу Артене.

Стартовые составы команд:

«Брюгге»: Симон Миньоле, Денис Одои, Бьорн Майер, Брэндон Мехеле, Лубале Силла, Рафаэль Онедика Нвадике, Ханс Ванакен, Каспер Нильсен, Ферран Ютлга, Таджон Бьюкенен, Камал Сова.

«Атлетико»: Ян Облак, Хосе Мария Хименес, Стефан Савич, Рейнилду Мандава, Науэль Лусеро, Коке, Маркос Льоренте, Аксель Витсель, Янник Феррейра Карраско, Антуан Гризманн, Альваро Мората.