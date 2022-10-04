Милан, Италия, 4 октября, 2022, 21:33 — ИА Регнум. 4 октября в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца» футбольный клуб «Интер» в матче третьего тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА 2022/23 примет каталонскую «Барселону». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Андрей Пронин ИА REGNUM Лига Чемпионов

Стартовые составы команд:

«Интер»: Андре Онана, Стефан де Врей, Федерико Димарко, Маттео Дармиан, Милан Шкриниар, Алессандро Бастони, Хакан Чалханоглу, Николо Барелла, Генрих Мхитарян, Лаутаро Мартинес, Хоакин Корреа.

«Барселона»: Марк-Андре тер Штеген, Андреас Кристенсен, Маркос Алонсо, Эрик Гарсия, Серджи Роберто, Педри, Гави, Серхио Бускетс, Усман Дембеле, Рафинья, Роберт Левандовски.

На матч назначена словенская бригада арбитров во главе со Славко Винчичем. Ассистенты главного судьи — Томаж Кланчник и Андраж Ковачич.