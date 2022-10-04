Вена, , 21:22 — REGNUM В Россию приедет гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в ближайшие дни, сообщает 4 октября Международное агентство по атомной энергии в социальной сети.

Рафаэль Гросси (сс) Dean Calma. IAEA

Цель его поездки — переговоры «по согласованию и скорейшему внедрению зоны ядерной безопасности и защиты вокруг Запорожской АЭС». Перед поездкой в Москву глава агентства побывает в Киеве.

Напомним, на ЗАЭС в российском городе Энергодаре присутствуют представители МАГАТЭ, которые прибыли на станцию ещё до воссоединения Запорожской области с Россией.

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