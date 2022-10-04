Вена, 4 октября, 2022, 21:22 — ИА Регнум. В Россию приедет гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в ближайшие дни, сообщает 4 октября Международное агентство по атомной энергии в социальной сети.

(сс) Dean Calma. IAEA Рафаэль Гросси

Цель его поездки — переговоры «по согласованию и скорейшему внедрению зоны ядерной безопасности и защиты вокруг Запорожской АЭС». Перед поездкой в Москву глава агентства побывает в Киеве.

Напомним, на ЗАЭС в российском городе Энергодаре присутствуют представители МАГАТЭ, которые прибыли на станцию ещё до воссоединения Запорожской области с Россией.