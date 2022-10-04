Москва, , 22:47 — REGNUM Злоумышленник бросил петарду в банкомат на станции «Нагатинская» Серпуховско-Тимирязевской линии московского метрополитена. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Дептранса, передает корреспондент ИА REGNUM.

Метро Дарья Антонова © ИА REGNUM

В результате хлопка петарды никто из пассажиров не пострадал, банкомат получил повреждения. В настоящий момент злоумышленника разыскивают сотрудники правоохранительных органов.

Напомним, инцидент на станции метро «Нагатинская» произошел во вторник, 4 октября. Причины подобного поступка по-прежнему неизвестны.

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