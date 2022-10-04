Москва, 4 октября, 2022, 20:48 — ИА Регнум. В МИД РФ вызван посол Казахстана в России Ермек Кошербаев в связи с ситуацией вокруг скандального русофоба Петра Врублевского, говорится в опубликованном 4 октября заявлении официального представителя российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой.

Mid.ru Мария Захарова

Напомнив, что Врублевский (из Киева), будучи дипломатом призывавший к убийству русских людей, должен был покинуть Казахстан 8 сентября, Захарова отмечает, что этот шаг Астана не сделала, и её обещания, что бандеровский эмиссар «никогда не вернётся» в республику, оказались напрасными.

«Данный персонаж вновь объявился в столице Казахстана, причём явно не для того, чтобы «просто собрать вещи и забрать семью, — заявила Захарова. — Не таясь, он посещает дипломатические приёмы в качестве главы дипмиссии».

Российский дипломат сообщила, что Кошербаева в связи с этим вызвали в МИД РФ и заявили ему о категорической неприемлемости такой политики Астаны.

Ведь действия русофоба подпадают под разжигание национальной розни, так что Москва рассчитывает на срочные меры Казахстана и на то, что власти республики не станут «идти на поводу у неонацистского режима в Киеве».