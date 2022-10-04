Марсель, Франция, 4 октября, 2022, 20:18 — ИА Регнум. 4 октября в Марселе (Франция) на стадионе «Велодром» футбольный клуб «Марсель» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона 2022/23 сыграет с лиссабонским «Спортингом». Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по московскому времени.

Кирилл Венедиктов Алексис Санчес

Стартовые составы команд:

«Марсель»: Пау Лопес, Эрик Байи, Леонардо Балерди, Жонатан Клосс, Нуну Тавареш, Шансель Мбемба, Маттео Гендузи, Дженгиз Ундер, Жордан Верету, Амир Арит, Алексис Санчес.

«Спортинг»: Антонио Адан, Матеус Рейс, Джерри Сен-Жюст, Гонсалу Инасиу, Нуну Мигел Сантуш, Мануэль Угарте, Рикарду Эшгаю, Маркус Эдвардс, Франсишку Тринкан, Педру Гонсалвеш.

На матч назначена итальянская бригада арбитров во главе с Давиде Массой. Ассистенты главного судьи — Филиппо Мели и Стефано Алассио. Резервный арбитр — Даниэле Довери.