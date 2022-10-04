Москва, 4 октября, 2022, 20:16 — ИА Регнум. Американский предприниматель Илон Маск фактически вызвал Владимира Зеленского на дуэль. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 октября заявил научный руководитель Центра этнических и международных исследований, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин.

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«Мнение Илона Маска сегодня очень весомо. К примеру, когда он хотел купить Twitter и сделал соответствующее заявление, акции социальной сети обрушились. В эти дни он дал понять, что разумный западный мир занимает сторону России, населения Донбасса, Крыма, Херсонщины и Запорожья, которые сделали свой выбор. Сообщения Маска — это прямой вызов Зеленскому, другими словами, перчатка с вызовом на дуэль. Вследствие этого последуют какие-то трансформации как минимум в информационном поле, а затем и в позиции тех или иных политических сил в США, в целях возвращения полного контроля (без участия Великобритании) над Киевом», — уверен собеседник ИА REGNUM.

ИА REGNUM напоминает, что Илон Маск предложил четыре пункта для урегулирования конфликта между Россией и Киевом. Американский предприниматель также призвал Зеленского избежать «великого ущерба всему миру из-за эскалации конфликта с Россией».

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