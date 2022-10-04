София, , 19:21 — REGNUM Каденция нового, 48-го Народного собрания (парламента) Болгарии, начнется не позднее следующей недели. Об этом 4 октября со ссылкой на заявление болгарского вице-президента Илияны Йотовой сообщает БНР.

Илияна Йотова euranet_plus

По словам Йотовой, через несколько дней президент Болгарии Румен Радев подпишет специальный указ о начале работы структур обновленного высшего законодательного органа страны. «Это произойдет уже 12 октября», – сказала Йотова.

Она также подчеркнула, что до этого времени партиям, победившим на прошедших парламентских выборах, следует определиться с составом своих представителей в Народном собрании.

Напомним, выборы в НС состоялись 2 октября. В высший законодательный орган прошло семь партий и общественных движений.

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