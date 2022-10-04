Чебоксары, 4 октября, 2022, 19:15 — ИА Регнум. Программист одной из чебоксарских фирм перевел на счета мошенников 7 млн рублей. Об этом сообщает МВД по Чувашии.

Sledcom.ru Уголовное дело

Мужчине сначала рассказали о якобы оформленном кредите на его имя и предложили аннулировать операцию. После этого у него списали сбережения в размере около 300 тыс. рублей. Затем злоумышленники настояли на участии мужчины в секретной операции по выявлению недобросовестных банкиров. Для этого потребовалось взять кредит, который якобы потом отменят, и частями переводить средства на различные счета. Крупную сумму пострадавшему одобрили онлайн по одному клику. На протяжении нескольких часов мошенники поддерживали связь с программистом. В итоге все средства оказались на счетах злоумышленников. После этого пострадавший позвонил в банк, где ему рассказали об обмане.

По факту мошенничества возбудили уголовное дело.

Ранее ИА REGNUM передавало, чебоксарка лишилась сбережений, чтобы получить несуществующую ковидную компенсацию.

Читайте также: С начала года чебоксарцы отдали мошенникам около 100 млн рублей