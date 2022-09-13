Чебоксары, , 12:19 — REGNUM В столице Чувашии жители продолжают верить мошенникам, переводя крупные суммы и оформляя кредиты. Всего за восемь месяцев чебоксарцы отдали аферистам более 95 млн рублей, сообщили ИА REGNUM в УМВД по городу Чебоксары.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

30-летний житель чувашской столицы остался без 2 млн рублей, в том числе взятых в кредит, поверив, что помогает сотрудникам правоохранительных органов в расследовании уголовного дела. В полиции пострадавший рассказал, что ему позвонила неизвестная под видом сотрудника силовых структур, убедив в «утечке» банковских данных и напугав якобы списание средств.

Правоохранители отмечают, что звонившая требовала оказать содействие в расследовании «уже возбуждённого уголовного дела». По данным УМВД, пострадавший поверил преступнице, два дня выполняя указания телефонных собеседников, в том числе оформив несколько кредитов и приобретя новый телефон для перевода денег. В ведомстве добавляют, что по указанию преступников чебоксарец соврал банковским работникам, что якобы берёт кредит на покупку автомобиля.

В полиции сообщают, что чебоксарец отдал аферистам более 2 млн рублей, большую часть которых взял в кредит. По данному факту возбуждено уголовное дело.

В чебоксарской полиции отмечают, что чаще всего жители становятся жертвами мошенничеств под видом отмены незаконных операций. В январе–августе 2022 года правоохранители получили 270 заявлений, сумма ущерба превысила 95 млн рублей.

Правоохранители напоминают, что ни банкиры, ни сотрудники силовых структур не просят оформлять кредиты и переводить средства на «безопасные» или «резервные» счета — так действуют только мошенники.

Как сообщало ИА REGNUM , ранее из Санкт-Петербурга доставлен под конвоем в Чувашию уроженец Нигерии, которого подозревают в крупном мошенничестве под видом «военного врача». По данным полиции, в ходе романтической переписки под разными предлогами жительница одного из районов республики отдала иностранцу 2,7 млн рублей.

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