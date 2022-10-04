Бишкек, 4 октября, 2022, 18:52 — ИА Регнум. За три месяца в бюджет Киргизии поступило более 100 млн сомов (73,5 млн рублей) от продажи разрешений на тонировку передних боковых стёкол автомобилей. Об этом сообщил глава госавтоинспекции Азамат Исраилов на заседании профильного парламентского комитета.

Тонировка

По его словам, такие разрешения получили 1 240 автовладельцев, ни один из которых после нанесения тонировки не совершил дорожно-транспортных происшествий.

В свою очередь депутат Алишер Козуев отметил, что изначально Министерство внутренних дел обещало, что разрешение на тонировку будет стоить не больше 50 тысяч сомов (36,7 тысячи рублей), но теперь его продают за 80 тысяч сомов (58,8 тысячи рублей) физическим лицам и за 100 тысяч сомов (73,5 тысячи рублей) — юридическим.

В ответ на это начальник ГУОБДД заявил, что цены на разрешения на тонировку стёкол авто определяет Министерство экономики Киргизии.

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