Вашингтон, 4 октября, 2022, 19:07 — ИА Регнум. Цель подрыва всех ниток российских газопроводов — нанести ущерб России. Об этом 25 августа заявил ИА REGNUM кандидат исторических наук, доцент факультет а международных отношений, политологии и зарубежного регионоведения РГГУ Вадим Трухачёв.

ПАО «Газпром» Схема газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2»

«Скорее всего, подрыв «Северных потоков» устроило трио США — Британия — Польша. Сделано это для подрыва энергетических связей России и Европы, для нанесения экономического ущерба России», — заявил эксперт.

Цели ослабить Германию и увеличить присутствие США на европейском газовом рынке кажутся второстепенными, полагает политолог.

«Войну эта тройка ведёт с Россией, а не с Германией и ЕС. Предположу даже, что власти Германии, Швеции и Дании были в курсе предстоявшего подрыва, но сопротивляться ему не стали по той же причине — нанесения ущерба российскому экспорту. На войне все средства хороши», — заключил эксперт.

Напомним, что ранее были обнаружены утечки из всех ниток газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2».