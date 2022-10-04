Бишкек, 4 октября, 2022, 18:48 — ИА Регнум. Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась обсудил с секретарём Совета безопасности Киргизии Маратом Иманкуловым вопросы, касающиеся региональной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Официальная публикация Станислав Зась

Участники встречи обменялись мнениями о мерах эффективного реагирования на существующие и новые угрозы, а также о деятельности Организации Договора о коллективной безопасности.

Читайте также: Киргизия предлагает выгнать Таджикистан из ОДКБ в случае повторной агрессии

Также с руководителем ОДКБ встретился премьер-министр Акылбек Жапаров, который рассказал о недавнем вооружённом конфликте, в ходе которого военнослужащие Таджикистана вторглись на территорию Киргизии.

Глава киргизского правительства отметил, что в результате огневых ударов со стороны таджикских военных оказались разрушены или повреждены 12 школ, 11 детских садов и 612 жилых домов, а также погибли 63 и получили ранения 198 человек.

«Подобные противоправные и деструктивные действия таджикской стороны подрывают авторитет нашей общей Организации. Гражданское общество Киргизии задается вопросом, о какой коллективной безопасности может идти речь, когда внутри ОДКБ между государствами-членами происходят вооруженные конфликты и идут боестолкновения», — подчеркнул он.

Читайте также: Мнение: Угнанная из Афганистана авиатехника — «бомба замедленного действия»