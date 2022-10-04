Армянск, Крым, 4 октября, 2022, 18:46 — ИА Регнум. Сегодня отряд волонтеров «Молодой Гвардии Единой России» и «Волонтерской Роты Боевого Братства», состоящий из 12 человек, приступил к оказанию помощи российским военным в Джанкое и Армянске Республики Крым. В Джанкое силами волонтеров возведен полевой лагерь для российских солдат, где добровольцы занимаются приготовлением горячих обедов для солдат. В Армянске волонтеры на данный момент готовят помещение для отдыха военных. Помимо этого, они отвозят гуманитарную помощь на передовую, где военные ведут бои на Херсонском направлении. Об этом журналистам сообщил председатель «Молодой Гвардии Единой России» Антон Демидов.

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«Сейчас помощь требуется не только жителям Донбасса и освобождённых территорий, но и нашим военным, которые ежедневно защищают людей. Так, сегодня волонтеры начали оказывать помощь военным в Джанкое и Армянске. В Джанкое уже готов полевой лагерь, где военнослужащие могут отдохнуть и восстановить силы. В Армянске мы сейчас готовим помещение для отдыха военных, в ближайшее время оно начнет свою работу. Помимо этого, волонтеры отвозят гуманитарную помощь на передовую, где военные ведут бои на Херсонском направлении», — рассказал Антон Демидов.

«В Армянске глава Администрации выделил для отдыха военных базу с различными помещениями, которые на данный момент мы приводим в порядок. В полевом лагере в Джанкое волонтеры уже встречают военных, занимаются приготовлением горячих обедов для них, а также собирают, сортируют и распределяют по подразделениям гуманитарную помощь. Лагерь работает круглосуточно: сюда бойцы выходят с передовой, кушают и отдыхают там», — добавил федеральный координатор «Волонтерской Роты Боевого Братства» по ДФО Евгений Малушко .

Отметим, волонтерскую миссию в Джанкое и Армянске активно поддерживают в Правительстве Республики Бурятия. Такие группы добровольцев будут направляться Министерством спорта и молодёжной политики Республики Бурятия каждые две недели.