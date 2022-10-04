Москва, 4 октября, 2022, 18:22 — ИА Регнум. В Госдуме с пониманием отнеслись к предложению сенатора от Белгородской области Евгения Савченко полностью запретить импорт мяса в Россию, передает корреспондент ИА REGNUM 4 октября.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Коровы

«Савченко можно понять, Белгородская область, которую он представляет в Совфеде — сельскохозяйственная, мясная, и крупные агрохолдинги ставят вопрос о том, что цены на продукцию стали снижаться. В этом есть момент тревожности для производителей, потому что их затраты при этом растут», — сказала зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Надежда Школкина («Единая Россия»).

Она напомнила, что в 2022 году по импорту разрешено ввести в Россию порядка 200 тыс. тонн замороженной говядины. Решение было принято в том числе на фоне опасений, что может не хватить мяса для перерабатывающих предприятий, говорит парламентарий.

«Нам поступает мониторинг цен, они снижаются на говядину, в частности. Вопрос мы обсуждали на заседании комитета с участием представителей Минсельхоза и просили учитывать снижение цен при принятии решения по определению объема квоты на импорт мяса на 2023 год», — заявила Школкина.

Создать дополнительный государственный резерв мясных консервов и запретить импорт мяса в том числе из дружественных стран предложил член Совфеда от Белгородской области Евгений Савченко.