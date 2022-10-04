Рига, , 16:52 — REGNUM Налоговая нагрузка на среднюю заработную плату работников в Латвии в 2021 году составила 40,5%, сообщил местный портал bb. lv со ссылкой на данные Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

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Отмечается, что это самый высокий показатель среди стран Прибалтики и третий в Северной Европе после Финляндии и Швеции. Так, в 2021 году сумма налогов на рабочую силу в пересчете на среднюю зарплату составляла в Дании 35,4%, в Норвегии — 36%, в Литве — 37,6%, в Эстонии - 38,1% и 34,9% - в Польше.

«Хотя данные ОЭСР показывают, что бремя налога на рабочую силу на среднюю заработную плату в Латвии в 2021 году по сравнению с 2019 годом снизилось чуть более чем на два процентных пункта, Латвия по-прежнему среди лидеров Северной Европы по бремени налогов на рабочую силу», — сообщил налоговый эксперт Каспар Румба.

Румба считает, что Латвия действует слишком нерешительно в снижении такого давления. Он также признал обоснованным призыв предпринимателей страны к правительству о снижении налогов на рабочую силу для обеспечения равных условий конкуренции хотя бы с соседними странами.

К числу положительным изменений относится тот факт, что с 1 января 2022 года необлагаемый налогом минимум заработной платы в Латвии был увеличен с 300 до 350 евро, а затем с 1 июля — до 500 евро, что равно минимальной заработной плате.