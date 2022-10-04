Вашингтон, , 16:46 — REGNUM США являются самым крупным источником зла во всём мире, заявил 4 октября один из основателей рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс в интервью изданию Rolling Stone.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Он, в частности, указал, что «полностью подконтрольные» СМИ «кормят» обычных людей утверждениями о том, что Россия и Китай «плохие», а США — «хорошие».

«Мы злее всех как минимум в 10 раз. Мы больше убиваем людей. Мы чаще вмешиваемся в чужие выборы. Мы, американская империя, творим всё это зло», — цитирует издание слова Уотерса.

Кроме того, он подчеркнул, что западные СМИ старательно распространяют ложь о якобы преступлениях российских военных на территории бывшей УССР.

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