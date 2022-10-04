Джакарта, 4 октября, 2022, 16:24 — ИА Регнум. Центр вулканологии и смягчения последствий геологических катастроф в Индонезии объявил, что вулкан Ибу, расположенный в Малуку, активизировался 4 октября, сообщает CNN Indonesia.

Иван Шилов ИА REGNUM Вулкан

«Столб пепла наблюдается на высоте 1100 м над вершиной», — говорится в заявлении центра вулканологии.

Извержение было зафиксировано на сейсмографах с максимальной амплитудой 30 мм и продолжительностью 90 секунд.

Из-за этого извержения центр выпустил рекомендацию жителям, проживающим вблизи вулкана Ибу, и туристам не приближаться к вулкану в радиусе 2 км.

Как сообщало ИА REGNUM, ущерб зданиям в результате землетрясения магнитудой 6,0 в Северном Тапанули на Суматре продолжает расти.

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