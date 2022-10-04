Герат, Афганистан, 4 октября, 2022, 15:55 — ИА Регнум. Несколько студенток Гератского университета, называющих себя «Группой движения за перемены», устроили в изолированном помещении на территории вуза акцию с осуждением на школу «Кадж» в Кабуле. Об этом сообщает газета «8 Собх».

(сс) ArmyAmber Афганистан

Члены этого движения, все студентки, держали в руках плакаты против того, что они называют «национальным угнетением» и «преступлением», совершенным против девочек в школе «Кадж».

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На плакатах было написано: «Мы — поколение с чистой совестью, мы не приемлем фундаментализма», «Сосны продолжают расти, они говорят «нет» угнетению» (игра слов: «кадж» на персидском языке означает «сосна»), «Мы умираем, мы возрождаемся, мы говорим «нет» угнетению».

Члены этого движения осудили нападение на образовательный центр «Кадж» и назвали «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) фундаменталистской группировкой.

Они добавили, что по прошествии года с начала правления «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не только не обеспечил безопасность граждан, но и группировка ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) укрепила свои позиции, а страна стала убежищем для террористов.

Это акция была проведена после того, как на днях талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) стрельбой в воздух и избиениями разогнали демонстрацию студенток в Герате против «геноцида хазарейцев» и за обеспечение права девочек на образование.