Донецк, , 15:48 — REGNUM Вооружённые бандеровские формирования обстреляли населённый пункт Яковлевка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 4 октября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Артиллерия ВСУ ведёт обстрел

Уточняется, что киевские боевики обстреляли Яковлевку в 15:35 (совпадает с мск), выпустив по ней пять снарядов калибра 122 мм.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Минобороны РФ сообщили, что оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия ВС России поразили за сутки пять пунктов управления ВСУ.