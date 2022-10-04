Москва, , 15:45 — REGNUM Оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия ВС России поразили за сутки пять пунктов управления ВСУ, сообщили 4 октября в Министерстве обороны РФ.

Военная операция Иван Шилов © ИА REGNUM

«Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены пять пунктов управления ВСУ в районах города Харьков, населенных пунктов Краматорск Донецкой Народной Республики, Никополь Днепропетровской области, Зеленый Гай Херсонской области и Березнеговатое Николаевской области, а также 43 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника в 157 районах», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Также были уничтожены пять складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения в районах населенных пунктов Торское, Малиновка, Желанное Донецкой Народной Республики, Димитрово Запорожской области и Шевченково Николаевской области.