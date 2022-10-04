Москва, , 15:43 — REGNUM Подготовка к военным действиям наблюдается в странах НАТО, её объясняют мнимой угрозой с Востока. Об этом министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил 4 октября журналистам.

День Победы в Минске © ИА REGNUM

По его словам, текущая обстановка — сложная. Враждебно настроенные руководители ряда соседних стран обозначили свои цели в работе против Белоруссии. Прикрываясь мнимой угрозой с Востока, страны НАТО и соседние с Белоруссией западные государства уже не милитаризируются, а ведут подготовку к войне.

«Готовят свою инфраструктуру, готовят свои войска. У нас есть конкретные данные. Мы постоянно отслеживаем обстановку, видим, что они делают», — сказал Хренин.

С учётом этого оборонное ведомство вырабатывает конкретные и адекватные меры реагирования, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, Хренин также заявил о ведении против России полномасштабной прокси-войны.

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