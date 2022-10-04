Брюссель, , 15:40 — REGNUM Европейская комиссия (ЕК) безвозмездно выделит Румынии финансовые средства на общую сумму в €31 млрд. Об этом со ссылкой на заявление румынского премьер-министра Николае Чукэ сообщает бухарестский телеканал Digi24.

Еврокомиссия. Брюссель Ec.europa.eu

Согласно официальной информации, соответствующие деньги будут направлены на реализацию проектов в сфере образования и науки, а также медицины, транспорта и энергетики.

«Мы непременно эффективно используем предоставленные нам Еврокомиссией возможности, — подчеркнул, в частности, Чукэ. — Это позволит Бухаресту полностью интегрироваться в семью экономически развитых государств ЕС».

Напомним, ранее власти Румынии неоднократно обращались к ЕК с просьбой о финансовой поддержке. На сегодняшний день из-за экономического кризиса за чертой бедности проживает до 30% румынских граждан.