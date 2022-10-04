Москва, 4 октября, 2022, 15:39 — ИА Регнум. Российские военные сбили две баллистические ракеты «Точка-У» киевских боевиков. Об этом 4 октября сообщили в Министерстве обороны России.

Vilkha MLRS Пуск ракет РСЗО «Ольха»

Уточняется, что снаряды были уничтожены в районе населённого пункта Ровеньки Луганской Народной Республики.

«Кроме того, в воздухе уничтожены девять снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS и «Ольха» в районах населённых пунктов Новая Каховка и Чернобаевка Херсонской области», — говорится в новой сводке, опубликованной в телеграм-канале оборонного ведомства.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что за время проведения референдумов, которые проходили с 23 по 27 сентября в ДНР и ЛНР, а также на освобождённых территориях Херсонской и Запорожской областей, были сбиты семь самолётов киевских боевиков, 45 беспилотных летательных аппаратов, 109 реактивных снарядов HIMARS и «Ольха».