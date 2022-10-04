Москва, 4 октября, 2022, 15:31 — ИА Регнум. В октябре–ноябре 2022 года в России продолжит дешеветь аренда квартир. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 октября заявила доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова. Так она прокомментировала информацию о том, что в конце сентября 2022 года средние цены на аренду однокомнатных квартир в ряде городов РФ уменьшились на 2%.

Trkterra.ru Недвижимость в Москве

«В основном снижение цен связано со снижением спроса на квартиры. Количество предложения растёт. В октябре–ноябре, скорее всего, мы увидим еще снижение. Есть вероятность, что такая тенденция сохранится до конца 2022 года. Далее все будет зависеть от обстановки, — сказала Ермилова. — Причём здесь надо учитывать граждан не только РФ, но и других государств, которые также являлись квартиросъемщиками. В случае стабилизации ситуации есть вероятность притока людей из других государств, и, как следствие, рынок аренды вновь оживится».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее снижение цен на аренду жилья объяснили ослаблением деловой активности.