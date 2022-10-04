Москва, 4 октября, 2022, 15:29 — ИА Регнум. Госдума приняла в первом чтении законопроект, в котором предлагается дополнить перечень объектов интеллектуальной собственности, включаемых по заявлению правообладателей в таможенный реестр, географическими указаниями, передает корреспондент ИА REGNUM 4 октября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Депутат Госдумы Константин Захаров («Единая Россия») пояснил, что сейчас законодательство в равной степени предоставляет правовую защиту собственникам объектов авторского права и смежных прав, владельцам товарных знаков и наименований мест происхождения товара.

«В том числе такая защита гарантирована и правообладателям географических указаний. При этом, таможенные органы в обязательном порядке защищают права всех объектов интеллектуальной собственности кроме географических указаний. Они на данный момент не подлежат включению в таможенные реестры объектов интеллектуальной собственности. Предлагаемые законопроектом изменения позволят уровнять географические указания с другими видами объектов интеллектуальной собственности», — сказал он.