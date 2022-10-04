Москва, 4 октября, 2022, 15:24 — ИА Регнум. Воздушно-космические силы (ВКС) России поразили высокоточным оружием штаб Воздушного командования «Восток» киевских боевиков на окраине Днепропетровска. Об этом 4 октября рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Function.mil.ru Удар ВКС РФ

«На юго-западной окраине Днепропетровска высокоточным ударом ВКС России поражен штаб Воздушного командования «Восток» ВСУ», — сказал он.

Кроме того, Конашенков добавил, что также на купянском направлении в районах населённых пунктов Двуречная, Петропавловка и Купянск Харьковской области ракетными ударами по районам сосредоточения подразделений 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ российские военные уничтожили до 100 киевских военнослужащих, включая иностранных наемников, и 16 единиц военной техники.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны России Сергей Шойгу поручил Генеральному штабу исключить нарушение прав граждан при проведении частичной мобилизации