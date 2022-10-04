Осло, 4 октября, 2022, 15:32 — ИА Регнум. Министерство обороны Норвегии перенаправило свою деятельность после того, как правительство страны уведомило о повышенной готовности. На данный момент патруль норвежского побережья и мониторинг за нефтяными и газовыми вышками осуществляют при помощи истребителей F-35. Об этом сегодня, 4 октября, сообщает норвежское информационное агентство NRK.

Иван Шилов ИА REGNUM F-35

Норвежское информационное агентство сообщает, что на авиабазе в Эрланне рейсов не стало больше. Но вооружённые силы Норвегии изменили направление своей деятельности. Теперь они патрулируют континентальный шельф и наблюдают за нефтегазовыми объектами.

«После решения правительства повысить боеготовность министерство обороны увеличило свою видимость и присутствие <…> У нас есть самолёт, который вылетает из Эвенеса, также у нас есть береговая охрана, которая работает из Сортланда. Военно-морской флот действует с военно-морской базы Хааконсверн. Все они патрулируют норвежское побережье в рамках нашей деятельности», — сказал пресс-секретарь объединенного штаба НорвегииТомас Гьесадль.

Отмечается, что истребители F-35, осуществляющие мониторинг, оборудованы современными сенсорными технологиями. Датчики «Kampflyene» позволяют обнаруживать, отслеживать и идентифицировать другие самолёты с гораздо больших расстояний, чем это было ранее. Минобороны Норвегии отмечает, что F-35 выполняет эту работу не будучи обнаруженным другими самолётами.

Напомним, что 26 сентября произошли утечки газа на «Северных потоках». В Германии, Дании и Швеции не исключили, что совершена диверсия. Оператор «Северного потока — 1» Nord Stream AG заявил о беспрецедентных повреждениях, сроки ремонта не поддаются оценке. В Кремле ЧП назвали «беспрецедентной диверсией, по сути — актом международного терроризма».

Как сообщалоИА REGNUM, полиция Норвегии развернула на нефтяных платформах систему «dronesensor», чтобы идентифицировать любые беспилотные летательные аппараты вокруг объектов на норвежском континентальном шельфе.

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