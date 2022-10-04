Бишкек, 4 октября, 2022, 15:02 — ИА Регнум. Премьер-министр Киргизии Акылбек Жапаров во время встречи с генеральным секретарем Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станиславом Засем обвинил Таджикистан в подрыве авторитета ОДКБ, сообщили 4 октября в пресс-службе правительства Киргизии.

Иван Шилов ИА REGNUM В Киргизии

По словам Жапарова, в приграничных киргизских селах в результате боестолкновений разрушены объекты гражданской и социальной инфраструктуры. Так, уточнил он, были повреждены 12 школ, 11 детских садов, 612 домов практически полностью сожжены.

«Киргизия всегда была, есть и будет сторонницей разрешения всех вопросов исключительно мирным путем. Это наша неизменная позиция. Однако мы не допустим посягательств на нашу территориальную целостность и суверенитет. Нам не нужно чужого, но свое мы не отдадим. Подобные противоправные и деструктивные действия таджикской стороны подрывают авторитет нашей общей организации», — цитирует его РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, совет безопасности Киргизии решил предложить секретариату Организации Договора о коллективной безопасности пересмотреть некоторых статьи устава ОДКБ, заявил 4 октября секретарь Совбеза Марат Иманкулов в ходе заседания круглого стола, посвящённого вооруженному конфликту на киргизско-таджикской границе.