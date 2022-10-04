Москва, 4 октября, 2022, 14:37 — ИА Регнум. С учетом надвигающейся рецессии во многих странах спрос на сталь будет ограничиваться. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 октября заявил доктор экономических наук, профессор департамента психологии и развития человеческого капитала финуниверситета при правительстве РФ Александр Сафонов. Так он прокомментировал опасения Минпромторга РФ по поводу сложностей с перенаправлением российской стали из ЕС на Восток.

(сс) MrChris89 Сталь

«В настоящий момент в мире избыток производства стали. А с учетом надвигающейся рецессии во многих странах спрос на сталь будет ограничиваться, — отметил Сафонов. — Также следует принять во внимание, что этот рынок сильно дифференцирован. И разные компоненты спроса на сталь могут развиваться по-разному. Очень трудно найти замену производству высоколегированных сталей и спецсталей. Они имеют долговременные контракты и привязаны к технологическим требованиям потребителей.

При этом он уточнил, что спрос на Востоке — слабый заменитель европейского рынка, поскольку придется иметь дело со странами, имеющими невысокий уровень устойчивости экономики, и, следовательно, возникают риски неплатежей за поставленную сталь.

«А в условиях возрастающей конкуренции на Восток обратят свои взоры все участники рынка стали. Это означает значительные скидки на такую продукцию, — заметил Сафонов. — Спрос со стороны стран ЕАЭС и СНГ также будет подвержен рискам неустойчивости экономик, но он более благоприятен, поскольку здесь более низкие расходы на транспортировку».

Напомним, что ранее ИА REGNUM сообщало о том, откажется ли Европейский союз от импорта российских стальных изделий.