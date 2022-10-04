Астана, 4 октября, 2022, 14:30 — ИА Регнум. Организатор «языковых патрулей» в Казахстане Диас Кузаиров был приговорён к пяти суткам ареста. Об этом сообщает пресс-служба специализированного суда по административным правонарушениям Павлодара.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Казахстан

«Находясь в общественном месте, приставал к гостям ресторана, приглашенным гражданкой Д. на обед в связи с их прибытием из Российской Федерации. При этом задавал им провокационные вопросы политического характера и высказывал негативную оценку в их адрес», — говорится в постановлении.

Как установил суд, Кузаиров спровоцировал конфликт, снял это на видео и выложил на свой канал в YouTube. Его действия расценили как мелкое хулиганство.

Отмечается, что Кузаиров не признал свою вину. Он заявил, что задавал вопросы в связи с объявленной в России мобилизацией и свои слова оскорблением не считает. Активисту придётся пробыть под арестом до вечера 8 октября.

Напомним, в августе Кузаирова суд приговорил к штрафу в размере 150 тыс. тенге (около 18 тыс. рублей). Он снимал на видео, как провоцирует конфликты с работниками магазинов, которые говорят на русском языке.